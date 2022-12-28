ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق منتخب ليبيا الجامعي اليوم الأربعاء الفوز على المنتخب الأردني في الدور ربع النهائي للبطولة العربية للجامعات لكرة القدم داخل الصالات، ليصعد لملاقاة المنتخب المصري في نصف النهائي.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يضيفا هدفين في كل شبكة لينتهي الشوط الثاني بالتعادل أيضًا، ودخل الفريقان أشواطا إضافية لتحديد الفائز، إلا أنها انتهت بالتعادل كذلك بخمسة أهداف لكل فريق.

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واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد المنتخب الفائز، والتي ابتسمت لطلاب ليبيا الذين سجلوا خمس ركلات مقابل أربع ركلات لطلاب الأردن.