ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

حقق منتخب ليبيا الجامعي اليوم الأربعاء الفوز على المنتخب الأردني في الدور ربع النهائي للبطولة العربية للجامعات لكرة القدم داخل الصالات، ليصعد لملاقاة المنتخب المصري في نصف النهائي.
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يضيفا هدفين في كل شبكة لينتهي الشوط الثاني بالتعادل أيضًا، ودخل الفريقان أشواطا إضافية لتحديد الفائز، إلا أنها انتهت بالتعادل كذلك بخمسة أهداف لكل فريق.
- اليوم ليبيا الجامعي يستهل مشواره في البطولة العربية لكرة القدم الصالات
- «ليبيا الجامعي» يلتقي الصومال في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية لكرة الصالات
واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد المنتخب الفائز، والتي ابتسمت لطلاب ليبيا الذين سجلوا خمس ركلات مقابل أربع ركلات لطلاب الأردن.
مواجهات نصف النهائي
وسيلتقي غدًا الخميس منتخب ليبيا في نصف النهائي المنتخب المصري، الذي تأهل على حساب السعودية بثلاثية مقابل هدف واحد، في انتظار طرفي نصف النهائي الآخرين، إذ يلاقي المغرب منتخب البحرين، فيما تواجه سورية منتخب العراق.
تعليقات