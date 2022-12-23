«ليبيا الجامعي» يلتقي الصومال في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية لكرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يلتقي منتخب طلاب ليبيا الجامعي فريق طلاب الصومال ضمن افتتاح منافسات البطولة العربية الجامعية لكرة القدم داخل الصالات، في نسختها الثانية.

ووصلت أمس الخميس إلى الإمارات بعثة المنتخب الليبي الجامعي للمشاركة في البطولة العربية للجامعات لكرة القدم داخل الصالات والتي ستقام بجامعة الإمارات بمدينة العين في الفترة من 23 إلى 31 ديسمبر الجاري، بإشراف وتنظيم الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

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وترأس الوفد المسافر إلى الإمارات، المكلف برئاسة الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، كما ضم رئيس اتحاد طلاب ليبيا مصعب قصيبات، وعشرة لاعبين، إضافة إلى الطاقم الفني والإداري، وبرعاية وزير الشباب الليبي فتح الله الزني، وشركة الأجنحة للطيران ونيوميديا للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 15منتخبا وزعتها القرعة على ثلاث مجموعات، وجاء منتخب طلاب ليبيا في المجموعة الأولى صحبة منتخبات الإمارات والعراق والصومال والبحرين.

توزيع المجموعتين الثانية والثالثة

وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والأردن والجزائر وفلسطين وسورية، فيما تشارك في المجموعة الثالثة كل من عمان والسعودية والمغرب ولبنان واليمن.