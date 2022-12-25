اليوم ليبيا الجامعي يستهل مشواره في البطولة العربية لكرة القدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يستهل اليوم الأحد منتخب ليبيا الجامعي لكرة الصالات مشواره في البطولة العربية بنسختها الثانية، والمقامة بالإمارات، بلقاء منتخب الصومال، في ثاني أيام البطولة.

وفي استكمال مباريات اليوم، يلتقي المنتخب السوري منتخب الجزائر، وتلتقي الإمارات مع البحرين، ولبنان يواجه السعودية، وتختم اللقاءات بمقابلة المغرب مع عمان.

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وتعادل المنتخب الجزائري مع منتخب فلسطين في اليوم الافتتاحي للبطولة، أمس السبت، بخمسة أهداف لمثلها، بينما فاز العراق على البحرين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، واستطاعت الإمارات أن تفوز على الصومال بأربعة أهداف نظيفة، وحققت مصر الفوز على الأردن بثلاثة أهداف لهدفين، فيما اختتمت المغرب مواجهات اليوم بالفوز على لبنان بسدادسية.

ليبيا في المجموعة الأولى

ويقع منتخب طلاب ليبيا في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف الإمارات، إلى جانب العراق والصومال والبحرين.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر والأردن والجزائر وفلسطين وسورية، فيما تشارك في المجموعة الثالثة كل من عمان والسعودية والمغرب ولبنان واليمن.