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سلطة عدس بالطماطم والطحينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 03:33 مساء
سلطة عدس بالطماطم والطحينة
سلطة العدس بالطحينة وصفة مميزة ومفيدة وصحية وغنية بالمعادن.. تعلميها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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سلطة العدس بالطحينة وصفة مميزة ومفيدة وصحية وغنية بالمعادن، خاصة الحديد، وتتكون من عدس مسلوق مع خضار وصوص الطحينة والليمون، وتعد مناسبة للفطور والعشاء. تعلمي طريقتها معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوبا عدس مسلوق
عودا بصل أخضر مفروم
½ باقة مفرومة: بقدونس - نعنع أخضر
3 حبات طماطم مكعبات
½ كوب طحينة
¼ كوب: عصير الليمون - زيت زيتون - ماء دافئ
فصا ثوم مهروسان
¾ ملعقة صغيرة: ملح - كمون
⅓ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير
- نضع العدس في وعاء عميق، ونضيف إليه البصل الأخضر والطماطم والبقدونس والنعنع المفروم، ونقلب جيداً.

- في وعاء آخر نخلط الطحينة والليمون والثوم المهروس جيدا، ثم نضيف الماء والزيت والملح والفلفل والكمون ونخلط، حتى نحصل على خليط متجانس وثقيل القوام قليلاً.

- نسكب المزيج المحضر فوق العدس ونقلب جيدا، ثم ننقل السلطة إلى طبق التقديم، ونزينها بعرق من النعنع.

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