  • Alwasat News
Atwasat

بيض بالسجق على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 09:50 صباحا
بيض بالسجق على الطريقة التركية
طبق غني متكامل بالعناصر الغذائية من البيض على الطريقة التركية (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

يعتبر طبق البيض بالسجق من أشهر أطباق الإفطار في تركيا، وهو عبارة عن سجق تركي مقلي بالزبدة مع البيض وبعض التوابل، وفي هذه الوصفة أضفنا بعض المكونات مثل الفلفل والطماطم للحصول على طبق متكامل. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
شرائح سجق تركي.
3 بيضات.
فلفل أخضر مقطع.
طماطم مقطعة.
ملعقة زبدة.
ملح.
فلفل أسود.
بابريكا.

طريقة التحضير
- نذوب الزبدة ونضيف الفلفل المقطع ونشوحه قليلاً، ثم نضع السجق.

- نضع الطماطم ونقلب المكونات ثم نغطيها حتى تنضج ونضيف البيض والفلفل الأسود، ثم نغطي الطبق حتى ينضج البيض قليلاً وعند التقديم نرش القليل من البابريكا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة

تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة
ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من الحرب

ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من...
سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد
«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. الأحد

«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. ...
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة

أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)

تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)
شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية

شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير
كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فطائر البوتشا التركية بحشوة الجبن
فطائر البوتشا التركية بحشوة الجبن
حضري الزبادي اليوناني في المنزل
حضري الزبادي اليوناني في المنزل
بليلة القمح بالمكسرات
بليلة القمح بالمكسرات
كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص
كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص
ناجتس الدجاج في الفرن
ناجتس الدجاج في الفرن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قهوة عربية بالهيل
قهوة عربية بالهيل...
حساء الجزر بالبصل والكزبرة
حساء الجزر بالبصل والكزبرة...
دجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية
دجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية...
سلطة شمندر بالثوم
سلطة شمندر بالثوم...
6 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت
6 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت...
المزيد
فاصوليا بالبصل والمشروم
فاصوليا بالبصل والمشروم...
بيض بالسجق على الطريقة التركية
بيض بالسجق على الطريقة التركية...
سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز
سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز...
ناجتس الدجاج في الفرن
ناجتس الدجاج في الفرن...
كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص
كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص...
المزيد