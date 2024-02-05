بيض بالسجق على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر طبق البيض بالسجق من أشهر أطباق الإفطار في تركيا، وهو عبارة عن سجق تركي مقلي بالزبدة مع البيض وبعض التوابل، وفي هذه الوصفة أضفنا بعض المكونات مثل الفلفل والطماطم للحصول على طبق متكامل. تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

شرائح سجق تركي.

3 بيضات.

فلفل أخضر مقطع.

طماطم مقطعة.

ملعقة زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

طريقة التحضير

- نذوب الزبدة ونضيف الفلفل المقطع ونشوحه قليلاً، ثم نضع السجق.

- نضع الطماطم ونقلب المكونات ثم نغطيها حتى تنضج ونضيف البيض والفلفل الأسود، ثم نغطي الطبق حتى ينضج البيض قليلاً وعند التقديم نرش القليل من البابريكا.