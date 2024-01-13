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باتيه بالشيدر والسمسم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 09:29 صباحا
باتيه بالشيدر والسمسم
حضري باتيه شهيا لوجبة الفطور بحشوة الجبن الشيدر والسمسم (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير باتيه بالجبن الشيدر والسمسم، لتعديه في مطبخك على الفطور بسهولة دون الحاجة لشرائه. تعلميه معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
1/2 كيلو دقيق
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
بيضة
صفار بيضة
ملعقتان كبيرتان خميرة
كوبان من الحليب الرايب أو أكثر حسب الحاجة
250 غرام جبنة شيدر مبشورة
ملعقتان كبيرتان سمسم
نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بيكينغ باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- في إناء يجرى خلط الدقيق مع البيكينغ باودر والخميرة والسكر وذرة ملح، ثم يضاف الحليب الرايب الدافئ إلى الخليط السابق ومعه البيضة، ثم يعجن الخليط لربع ساعة، ويجمع بالزيت، ثم يغطى ويترك في مكان دافئ ليخمر.

- يجرى رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل، ليهبط من علو التخمير، ثم يقطع كرات مع حشوه بالجبن، ويغلق مثل القطايف.

- يترك الباتيه ليخمر، ويدهن بالصفار ويرش بالسمسم على الوجه، ويُدخل فرنًا ساخنًا، ثم يصبح جاهزًا للتقديم.

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