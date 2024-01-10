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بترفلاي جمبري بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 10:34 صباحا
بترفلاي جمبري بالجبن
طريقة سهلة وسريعة لتحضير جمبري بالجبن شهي (أرشيفية: الإنترنت)
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في أقل من عشر دقائق وبنفس طريقة ومذاق المطاعم، حضري الجمبري بتر فلاى بالجبن الموتزاريلا وزينيه بالبقدونس والشبت المفروم قبل التقديم، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
1/2 كيلوغرام جمبري مفتوح من الضهر.
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم.
4 فصوص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
حبة عصير ليمون.
كوب جبن موتزاريلا.
1/2 كوب زبدة.
يكفي لأربعة أشخاص

طريقة التحضير
- بعد غسل الجمبري جيدا، قومي بنزع رأس الجمبري وخيط الرمل ثم شرحيها وافرديها مع إبقاء القشرة مفصولة عن جسم الجمبري وموصولة عند الذيل.

- سخني الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة ثم أضيفي الجمبري بحيث يلامس الوعاء قشرة الجمبري
ثم أضيفي الثوم المهروس والملح والفلفل والشبت وعصير الليمون واخلطيهم جيدا ثم وزعيه فوق الجمبري بالتساوي.

- وأضيفي نصف كوب ماء واحكمي إغلاق الغطاء لمدة ست دقائق حتى تمام نضج الجمبري

- ارفعي الغطاء ووزعي الموتزاريلا والبقدونس فوق الجمبري وغطيها لمدة 3 دقيقة حتى تسيح الموتزاريلا ثم ارفعيها عن النار واسكبيها في طبق التقديم.

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