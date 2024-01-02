كوردون بلو دجاج في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كوردون بلو مشوي بحشوة الخضراوات في الفرن، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

أربعة صدور دجاج

كوب بروكلي مقطع

بصلة مفروم

3 ثمرات فلفل ملون مقطعة

ثمرتا كوسة مقطعتان

معلقتان كبيرتان صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

زبد

خيط مطبخ

طريقة التحضير

- يوضع الزبد في مقلاة على النار، ويوضع به البصل حتى يذبل ويضاف الفلفل الملون والكوسة والبروكلي، ويقلب حتى يذبل.

- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود، ويقلب جيدًا ثم تفتح صدور الدجاج من النصف، وتتبل بالملح والفلفل.

- تحشى صدور الدجاج بالخضراوات، وتلف على شكل رول ويلف الخيط على كامل صدر الدجاجة ويربط جيدًا، ويسخن الفرن على درجة حرارة 180، وتدهن الصينية بالزبد.

- ترَص صدور الدجاج في الصينية، وتدهن بالصلصة وتدخل الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج ثم تخرج من الفرن، وتوضع في الطبق، وتصبح جاهزة للتقديم.