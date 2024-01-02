كوردون بلو دجاج في الفرن...

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كوردون بلو مشوي بحشوة الخضراوات في الفرن، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
أربعة صدور دجاج
كوب بروكلي مقطع
بصلة مفروم
3 ثمرات فلفل ملون مقطعة
ثمرتا كوسة مقطعتان
معلقتان كبيرتان صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
زبد
خيط مطبخ
طريقة التحضير
- يوضع الزبد في مقلاة على النار، ويوضع به البصل حتى يذبل ويضاف الفلفل الملون والكوسة والبروكلي، ويقلب حتى يذبل.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود، ويقلب جيدًا ثم تفتح صدور الدجاج من النصف، وتتبل بالملح والفلفل.
- تحشى صدور الدجاج بالخضراوات، وتلف على شكل رول ويلف الخيط على كامل صدر الدجاجة ويربط جيدًا، ويسخن الفرن على درجة حرارة 180، وتدهن الصينية بالزبد.
- ترَص صدور الدجاج في الصينية، وتدهن بالصلصة وتدخل الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج ثم تخرج من الفرن، وتوضع في الطبق، وتصبح جاهزة للتقديم.
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