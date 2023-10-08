بطاطا أومليت

القاهرة - بوابة الوسط

جددي فطورك وحضري البطاطا الأومليت، وأعديها على سفرة الفطور لأطفالك، ليستمتعوا بمذاقها الشهي، وفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ثمرة بصل متوسطة

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 بيضات

ثمرة بطاطا متوسطة مكعبات

رشة ملح

طريقة التحضير

- في إناء به ماء على النار، اسلقي البطاطا المقطعة.

- بعد تمام النضج، صفي البطاطا من الماء، واتركيها جانبا حتى تبرد.

- في مقلاة كبيرة على النار، ضعي الزيت ليسخن. و اضيفي البصل، ثم تبّليه بالملح والكركم، وقلبي حتى يحمر، وضعي مكعبات البطاطا في المقلاة مع البصل، وقلبي.

- ضعي البيض وحركي فقط دون تقليب، ثم ارفعي المكونات من على النار بعد أن تنضج، وتصبح قطعة واحدة متماسكة.

