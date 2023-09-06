ثومية بالزبادي...

الثومية من المقبلات التي يعشقها الكبار والصغار، تعلمي معنا أسهل طريقة لتحضيرها وأعديها كالمحترفات، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
علبة زبادي.
3 ملاعق مايونيز.
6 فصوص ثوم.
1/4 كوب زيت.
3 حبات بطاطس.
ملح حسب الرغبة.
1/2 معلقه فلفل أبيض.
طريقة التحضير
- تُسلق البطاطس لدرجة جيدة جدا وبعد أن تبرد توضع مع جميع المقادير في الخلاط.
- يمكن التحكم في مقدار الملح والثوم على حسب الرغبة، ويستخدم الماء للتخفيف، لذلك تضاف كمية الماء حسب الرغبة.
- احفظي الثومية في برطمان محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.
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