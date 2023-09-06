ثومية بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط

الثومية من المقبلات التي يعشقها الكبار والصغار، تعلمي معنا أسهل طريقة لتحضيرها وأعديها كالمحترفات، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

علبة زبادي.

3 ملاعق مايونيز.

6 فصوص ثوم.

1/4 كوب زيت.

3 حبات بطاطس.

ملح حسب الرغبة.

1/2 معلقه فلفل أبيض.

طريقة التحضير

- تُسلق البطاطس لدرجة جيدة جدا وبعد أن تبرد توضع مع جميع المقادير في الخلاط.

- يمكن التحكم في مقدار الملح والثوم على حسب الرغبة، ويستخدم الماء للتخفيف، لذلك تضاف كمية الماء حسب الرغبة.

- احفظي الثومية في برطمان محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.