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هوت شوكليت بالنسكافيه البارد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 08:59 صباحا
هوت شوكليت بالنسكافيه البارد
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مشروب بارد من النسكافية (الإنترنت)
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الهوت شوكليت بالنسكافيه البارد مشروب لذيذ، حضريه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي مع أسرتك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب حليب.
كوب كريمة خفق.
3 ملاعق كاكاو خام.
ملعقة كبيرة نسكافيه.
سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي أخفقي الكريمة مع النسكافيه ونصف كوب حليب والسكر بحسب رغبتك وضعي النسكافيه المخفوق في الثلاجة.

- ابدئي بتسخين الحليب على النار ويضاف عليه كمية من الكاكاو ويترك حتى الغليان.

- صبي مزيج الكاكاو في أكواب التقديم واحفظيه أيضًا في الثلاجة.

- قدمي المشروب باردًا بإضافة النسكافيه البارد المخفوق إلى مشروب الهوت شوكليت.

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