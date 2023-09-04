هوت شوكليت بالنسكافيه البارد

القاهرة - بوابة الوسط

الهوت شوكليت بالنسكافيه البارد مشروب لذيذ، حضريه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي مع أسرتك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب حليب.

كوب كريمة خفق.

3 ملاعق كاكاو خام.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي أخفقي الكريمة مع النسكافيه ونصف كوب حليب والسكر بحسب رغبتك وضعي النسكافيه المخفوق في الثلاجة.

- ابدئي بتسخين الحليب على النار ويضاف عليه كمية من الكاكاو ويترك حتى الغليان.

- صبي مزيج الكاكاو في أكواب التقديم واحفظيه أيضًا في الثلاجة.

- قدمي المشروب باردًا بإضافة النسكافيه البارد المخفوق إلى مشروب الهوت شوكليت.