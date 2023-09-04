هوت شوكليت بالنسكافيه البارد...

الهوت شوكليت بالنسكافيه البارد مشروب لذيذ، حضريه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي مع أسرتك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوب حليب.
كوب كريمة خفق.
3 ملاعق كاكاو خام.
ملعقة كبيرة نسكافيه.
سكر حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي أخفقي الكريمة مع النسكافيه ونصف كوب حليب والسكر بحسب رغبتك وضعي النسكافيه المخفوق في الثلاجة.
- ابدئي بتسخين الحليب على النار ويضاف عليه كمية من الكاكاو ويترك حتى الغليان.
- صبي مزيج الكاكاو في أكواب التقديم واحفظيه أيضًا في الثلاجة.
- قدمي المشروب باردًا بإضافة النسكافيه البارد المخفوق إلى مشروب الهوت شوكليت.
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