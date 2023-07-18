كبدة الدجاج في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية فبإمكانك تحضير كبدة الدجاج بالفرن، وتناولها مع طبق من السلطة الخضراء، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

كيلو كبدة دجاج

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب ماء

ملعقة صغيرة هيل مطحون

8 فصوص ثوم مهروس

قرن فلفل أخضر حار مفروم