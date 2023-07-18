كبدة الدجاج في الفرن...

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية فبإمكانك تحضير كبدة الدجاج بالفرن، وتناولها مع طبق من السلطة الخضراء، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
كيلو كبدة دجاج
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
1/4 كوب ماء
ملعقة صغيرة هيل مطحون
8 فصوص ثوم مهروس
قرن فلفل أخضر حار مفروم
طريقة التحضير
- قطعي الكبدة بحسب الرغبة، ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والهيل المطحون وعصير الليمون، واتركيها 10 دقائق.
- في صينية الفرن، ضعي الثوم المهروس والفلفل الحار وزيت الزيتون والكبدة، واخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم صبي عليها الماء.
- غطي الصينية بورق القصدير، وادخلي الصينية الفرن 30 دقيقة أو حتى تستوي الكبدة، أو بإمكانك طهيها على النار.
- اخرجي الصينية من الفرن، وزينيها بالبقدونس المفروم.
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