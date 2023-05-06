حضري لاتية بالكريمة مثلجا كالمحترفات...

تعرفي معنا على طريقة تحضير مشروب اللاتيه المثلج في خطوات سهلة وسريعة لتعديه في مطبخك بسهولة كالمحترفات، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
1/2 كوب كبير قهوة إسبريسو
ملعقة كبيرة سكر أبيض
3/4 كوب كبير حليب
كوب ونصف كبير مكعبات ثلج
ملعقتان كبيرتان كريم شانتيه
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي نضع القهوة الإسبريسو والسكر.
- تخلط المكونات جيدًا في الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر والقهوة.
- يضاف الحليب ومكعبات الثلج إلى مزيج القهوة ثم تخلط المكونات مرة أخرى حتى يتجانس المزيج ويصبح متماسكًا.
- يصب اللاتيه في كوب التقديم ثم توضع عليه الكريمة ويصبح جاهزا للتقديم.
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