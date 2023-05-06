حضري لاتية بالكريمة مثلجا كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير مشروب اللاتيه المثلج في خطوات سهلة وسريعة لتعديه في مطبخك بسهولة كالمحترفات، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كوب كبير قهوة إسبريسو

ملعقة كبيرة سكر أبيض

3/4 كوب كبير حليب

كوب ونصف كبير مكعبات ثلج

ملعقتان كبيرتان كريم شانتيه

عصير اللوز بالحليب