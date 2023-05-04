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صينية دجاج بالتوست

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 01:07 مساء
صينية دجاج بالتوست
دجاج بالتوست، (الإنترنت)
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صينية الدجاج بالتوست من الوصفات سهلة التحضير في وقت قصير وطعمها لذيذ ومميز جدا، تعلمي طريقة تجهيزها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

- بصلة واحدة وسط مفرومة مكعبات ناعمة.

- 4 فصوص ثوم مهروس.

- كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.

- كوب فطر مقطع.

- حبة فلفل.

- علبة كريمة طبخ.

- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود أوريغانو بابريكا حلوة.

- 1 ملعقة صغيرة ملح.

- 12 قطعة خبز توست منزوع الأطراف.

- كوب جبنة موتزاريلا أو جبنة شيدر مبروشة.

- 2 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار هادئة ثم نضيف البصل والثوم والدجاج والفلفل الأسود والملح والأوريغانو والبابريكا ونحرك المكونات معا ونتركها على النار 10 دقائق لحين نضج الدجاج.

- نضيف الفطر المقطع والفليفلة ونحرك المكونات معا ونتركها على نار قوية لمدة دقيقتين، ثم نضيف القليل من كريمة الطبخ ونتركها أيضا على النار لمدة دقيقتين.

- ندهن صينية بايركس مستطيلة الشكل بالقليل من الزبدة ونضيف القليل من كريمة الطبخ ثم نصف قطع التوست بقاع صينية البايركس.

- ندهن قطع التوست المصفوفة بكريمة الطبخ ثم نوزع القليل من جبنة الموتزاريلا ونسكب الدجاج فوق قطع التوست ونوزعها بالتساوي، ثم نضيف طبقة أخرى من الموتزاريلا ونصف قطع التوست المتبقية فوقها، ثم ندهن قطع التوست بكريمة الطبخ ونرش فوقها ما تبقى من الجبن.

- وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة خمس دقائق حتى تسيح الجبنة وتأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

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