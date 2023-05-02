  • Alwasat News
Atwasat

أرز بالحليب والمكسرات والفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 09:57 صباحا
أرز بالحليب والمكسرات والفانيليا
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الأرز بالحليب والفانيليا في الفرن (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بحليب في الفرن وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة واستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «احكي».

المكونات
كوب أرز
1/2 كوب سكر ناعم
4 أكواب حليب
1/4 كوب زبيب
كوب ماء
ملعقتان كبيرتان نشا
ملعقتان كبيرتان قشدة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة زبد
ملعقة فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة
مكسرات مجروشة

طريقة التحضير
- احضري الأرز واغسليه جيدا ثم ضعيه في إناء كبير على النار مع الماء والسكر والزبيب وفانيليا وزبد وقرفة، حتى الغليان.
- ضيفي الحليب إلى الأرز وفي كوب ضعي ماء باردا وذوبي النشا ثم ضفيه للأرز والحليب وقلبي بالمضرب جيدا.
- قلبي الخليط جيدا حتى يثقل القوام قليلا، ثم احضري طواجن الفرن وضعي فيها الخليط.
- وزعي ملعقة صغيرة من القشدة البلدي على وجه كل طاجن.
- ادخلي الطواجن إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة من 15 لـ20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويصبح الوجه ذهبي اللون.
-اخرجي الطواجن لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد وقبل التقديم رشي المكسرات المجروشة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)

وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة ...
اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات معه

اتحاد الشغل التونسي يشيد برفض قيس «إملاءات» صندوق النقد ويشكّك بجدوى المفاوضات ...
شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا

شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»

انهيار ثالث بنك في أميركا.. «جي بي مورغان» يستحوذ على مصرف «فيرست ريبابليك»
20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية

20 ألف لاجئ سوداني يواجهون البؤس في كوفرون التشادية
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
برازق بالسمسم والفستق
برازق بالسمسم والفستق
جلاش بالكبدة والفلفل الأخضر
جلاش بالكبدة والفلفل الأخضر
طريقة تحضير الزبيب في المنزل
طريقة تحضير الزبيب في المنزل
كبدة بانية في خطوات بسيطة
كبدة بانية في خطوات بسيطة
فطائر السبانخ
فطائر السبانخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد والعشرين
طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد ......
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين...
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...
المزيد
أرز بالحليب والمكسرات والفانيليا
أرز بالحليب والمكسرات والفانيليا...
معكرونة بالجبن والفلفل الملون
معكرونة بالجبن والفلفل الملون...
حساء الطماطم الحار
حساء الطماطم الحار...
فطائر السبانخ
فطائر السبانخ...
كبدة بانية في خطوات بسيطة
كبدة بانية في خطوات بسيطة...
المزيد