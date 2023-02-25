ملوخية بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعين بمذاقها الشهي والمغذي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو ملوخية خضراء

نصف كيلو جمبري بالقشر

3 حبات ثوم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

حبة جزر مقطعة حلقات كبيرة

حبة بصل مقطعة أرباع

2 حبة ليمون

ملعقة كبيرة كسبرة جافة.