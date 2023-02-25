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ملوخية بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 03:36 مساء
ملوخية بالجمبري
الملوخية بالجمبري، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعين بمذاقها الشهي والمغذي (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعين بمذاقها الشهي والمغذي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ملوخية خضراء
نصف كيلو جمبري بالقشر
3 حبات ثوم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
حبة جزر مقطعة حلقات كبيرة
حبة بصل مقطعة أرباع
2 حبة ليمون
ملعقة كبيرة كسبرة جافة.

طريقة التحضير
- توضع مياه في الطنجرة على النار حتى الغليان، ويضاف إليها البصل وفصوص الثوم والجزر.
- ثم يضاف إليها قشر الجمبري المقشر لمدة 4 دقائق ثم يرفع الجمبري من المياه.
- في الشوربة نضع الملوخية بعد خرطها وتترك لغلوة واحدة، وفي طاسة يشوح الثوم المفروم في زيت وزبدة، ويضاف الجمبري والكسبرة الناشفة، ثم يضاف إليها الملوخية. وتقدم مع أرز أبيض، وتصبح جاهزة للتقديم.

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