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فطائر جبنة بدقيق الذرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 11:42 صباحا
فطائر جبنة بدقيق الذرة
فطائر الجبنة بالدقيق الذرة وصفة شهية تتميز بطعم ومذاق رائع لا يقاوم (الإنترنت)
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فطائر الجبنة بدقيق الذرة وصفة شهية تتميز بطعم ومذاق رائعين لا يقاومان، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة فهي تحضر بنفس طريقة تحضير الفطائر، ولكن مع إضافة دقيق الذرة، وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
3 أكواب دقيق
2 كوب دقيق الذرة
150 غراما: زبدة بدرجة حرارة الغرفة - جبنة بيضاء قليلة الملوحة
¼ كوب زيت نباتي
3 ملاعق كبيرة حليب الزبادي
2 بيضة
1.5 ملعقة صغيرة ملح
10 غرامات بيكينغ باودر
للوجه: صفار بيضة
2 ملعقة كبيرة: حبة البركة - سمسم
ملعقة صغيرة خل أبيض

طريقة التحضير
- نضع الزبدة في وعاء عميق ونضيف الزيت والحليب والبيض والملح ودقيق الذرة والدقيق العادي ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متجانسة، نتركها 15 دقيقة ترتاح ثم نقسمها إلى 12 كرة متوسطة الحجم، نقوم بفرد كل كرة باليد بسماكة سنتيمتر، ونضيف ملعقة كبيرة من الجبنة ونغلق الكرة ونكورها جيدا، ثم نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة.
- مع انتهاء تحضير كامل الكمية ندهن الوجه بصفار بيضة مخفوقة مع الخل، ونرش السمسم وحبة البركة على الوجه، ثم نرسم خطا طوليا وسط كل فطيرة من الأعلى بالسكين وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج، ومن ثم نسكب في طبق التقديم.

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