فطائر جبنة بدقيق الذرة

القاهرة - بوابة الوسط

فطائر الجبنة بدقيق الذرة وصفة شهية تتميز بطعم ومذاق رائعين لا يقاومان، وتحضر بطريقة سهلة وسريعة فهي تحضر بنفس طريقة تحضير الفطائر، ولكن مع إضافة دقيق الذرة، وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

3 أكواب دقيق

2 كوب دقيق الذرة

150 غراما: زبدة بدرجة حرارة الغرفة - جبنة بيضاء قليلة الملوحة

¼ كوب زيت نباتي

3 ملاعق كبيرة حليب الزبادي

2 بيضة

1.5 ملعقة صغيرة ملح

10 غرامات بيكينغ باودر

للوجه: صفار بيضة

2 ملعقة كبيرة: حبة البركة - سمسم

ملعقة صغيرة خل أبيض