مخلل الفلفل الحلو لـ«الدايت»

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكم طريقة تخليل الفلفل الحلو (الألوان) لمن يلتزمون بحمية غذائية صحية، حسب وصفة خبيرة التغذية والطهي الصحي سالي فؤاد.

المكونات:

3 كوب فلفل ألوان مقطع صغير.

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.

ملعقة كبيرة سكر فركتوز.

2 ملعقة كبيرة خل ابيض.

فص ثوم مقطع نصفين

ماء مغلي حسب الاحتياج.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.