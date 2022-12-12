مخلل الفلفل الحلو لـ«الدايت»...

نقدم لكم طريقة تخليل الفلفل الحلو (الألوان) لمن يلتزمون بحمية غذائية صحية، حسب وصفة خبيرة التغذية والطهي الصحي سالي فؤاد.
المكونات:
3 كوب فلفل ألوان مقطع صغير.
ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.
ملعقة كبيرة سكر فركتوز.
2 ملعقة كبيرة خل ابيض.
فص ثوم مقطع نصفين
ماء مغلي حسب الاحتياج.
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
الطريقة:
يوضع الفلفل الألوان في برطمان جاف ونظيف ويملأ حتى آخر جزء منه، ويضاف إليه الثوم.
في بولة يقلب الماء المغلي مع السكر والملح والخل، ويقلب جيدا حتى يذوب كل الملح والسكر.
يضاف الماء السابق للبرطمان حتى يمتلئ تماما.
ثم يضاف زيت الزيتون على الوجة.
يترك ليبرد تماما، ثم يغطى البرطمان، ويحفظ في الثلاجة.
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