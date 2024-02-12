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محكمة هولندية تأمر الحكومة بوقف تسليم «إسرائيل» قطع غيار لطائرات إف-35

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 12:03 مساء
محكمة هولندية تأمر الحكومة بوقف تسليم «إسرائيل» قطع غيار لطائرات إف-35
غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة، 15 نوفمبر (بي بي سي)
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أمرت محكمة الاستئناف في دنهاخ الهولندية الحكومة بوقف تسليم قطع غيار مقاتلات «إف-35»، التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، وذلك استجابة لدعوى قدمت من منظمات حقوق الإنسان المدنية «أوكسفام نوفيب»، وأمهلت الحكومة 7 أيام لتنفيذ القرار.

واعتبرت المنظمات أن تصدير الأجزاء يتعارض مع القانون الدولي للحرب بسبب استخدام الاحتلال الصهيوني، لهذه الطائرات في هجماتها على قطاع غزة، بحسب وكالة «رويترز».

مستودع إقليمي لأجزاء من طائرات «إف – 35»
وقالت الجماعات الحقوقية، إن الاحتلال يستخدم الطائرات في هجمات على غزة، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين في عمليات قصف واسعة النطاق يمكن أن تصل إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن منع حدوث ذلك أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه «الدول الحليفة».

وفي وقت سابق، رفضت محكمة هولندية مطالب جماعات حقوق الإنسان بمنع تصدير مقاتلات إف - 35- إلى كيان الاحتلال، معتبرة أن الحكومة لها حرية في تقدير الأمور السياسية، ولكنها في ذات الوقت أقرت بإمكانية استخدام تلك الطائرات في انتهاكات لقوانين الحرب.

وتستضيف هولندا إحدى المستودعات الإقليمية لأجزاء من طائرات «إف – 35» الأميركية، التي يتم توزيعها بعد ذلك على الدول المطلوبة، بما في ذلك كيان الاحتلال الصهيوني.

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