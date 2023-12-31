ألمانيا: توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية مخطط لشن هجوم على كاتدرائية كولونيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة.

وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن «الوسيلة المفترضة للهجوم» هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع، وفق «فرانس برس».

كاتدرائية كولونيا تتحول إلى قلعة محصنة

وتحولت كاتدرائية كولونيا التاريخية في ولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية، أمس، إلى قلعة محصنة مع انتشار الشرطة بشكل مكثف في محيطها، وإخضاع المصلين للتفتيش بحثًا عن متفجرات أو أسلحة، وذلك بعد أن تلقت السلطات «معلومات» عن اعتداء إرهابي محتمل يعد له أعضاء من تنظيم «داعش خراسان» خلال صلوات عيد الميلاد ورأس السنة في ألمانيا والنمسا وإسبانيا.

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لم تعثر الشرطة والكلاب المدربة التي فتشت الكاتدرائية على أي متفجرات داخلها بعد تفتيشها بشكل مكثف ليل السبت. رغم التهديدات، فإن وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فستفاليا حث المصلين على عدم تفادي الذهاب إلى الصلاة، وقال: «التهديدات الإرهابية مرتفعة أكثر من أي وقت منذ مدة طويلة، لكن الخوف هو ما يعتمد عليه الإرهابيون، ويجب ألا ننساق وراء ذلك».