بعد هجوم باريس.. رئيسة الوزراء تتوعد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، بعد هجوم وقع في باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، لن نستسلم في وجه «الإرهاب».

وكتبت على منصة «إكس» إنها تفكر مع الضحية والمصابين وأحبائهم، وتحيي شجاعة القوات الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم، وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية أفادت بأن مهاجمًا طعن شخصًا حتى الموت، وأصاب اثنين آخرين قرب جسر بير حكيم في العاصمة باريس، أمس السبت، قبل أن يجري القبض عليه.

وأوضح مصدر للوكالة أن المهاجم مولود في فرنسا، وهو فرنسي، مشيرًا إلى أن الجريحين يتلقيان العلاج، وأن المهاجم كان معروفًا بتطرفه، ويعاني اضطرابات نفسية.