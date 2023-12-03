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مقتل سائح ألماني وإصابة شخصين إثر هجوم بسكين في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 12:34 مساء
مقتل سائح ألماني وإصابة شخصين إثر هجوم بسكين في باريس
عناصر من الشرطة الفرنسية منتشرين في باريس بعد هجوم بسكين، 2 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية بأن مهاجما طعن شخصا حتى الموت، وأصاب اثنين آخرين قرب جسر بير حكيم في العاصمة باريس، أمس السبت، قبل أن يجري القبض عليه.

وقال مصدر لوكالة «فرانس برس» إن المهاجم مولود في فرنسا، وهو فرنسي، مشيرا إلى أن الجريحين يتلقيان العلاج، وأن المهاجم كان معروفا بتطرفه، ويعاني اضطرابات نفسية.

وأعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية أن المهاجم فرنسي الجنسية من مواليد 1997، وسبق أن اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.

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وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، من جهته مقتل سائح ألماني في الهجوم. وقال من موقع الهجوم: «هاجم رجل شخصين، هما سائحان أجنبيان، وتوفي سائح ألماني وُلد في الفلبين متأثرا بالطعن».

وأضاف: «المشتبه به كان قد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بالعام 2016، لرغبته في تنفيذ هجوم آخر. المديرية العامة للأمن الداخلي كانت قد اعتقلته في ذلك الوقت، قبل أن يُقدم على تنفيذ ذلك الهجوم».

من جهتها، قالت النيابة العامة المكلفة بمكافحة الإرهاب إنها ستحقق في هذه القضية.

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