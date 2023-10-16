النيابة الفدرالية تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد إطلاق النار في بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت النيابة الفدرالية البلجيكية، مساء الإثنين، تحقيقا في «عمل إرهابي» بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في بروكسل، وفق ما أفاد متحدث وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق إريك فان دوسي إن الملف الذي كانت تتولاه نيابة بروكسل اتخذ «طابعا فدراليا».

وفر المشتبه بتنفيذه الجريمة المزدوجة، علما أنه كان يرتدي سترة برتقالية وغادر مكان الهجوم مستخدما دراجة نارية.

بحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فرَّ القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة. واكتفى ناطق باسم النيابة العامة بالإشارة عبر الهاتف إلى أن تحقيقا قد فتح.