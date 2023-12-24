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إسبانيا: لن نشارك في التحالف العسكري في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 06:55 مساء
إسبانيا: لن نشارك في التحالف العسكري في البحر الأحمر
صورة نشرتها جماعة الحوثي لهجوم نفذته على سفينة تجارية في البحر الأحمر. (الإنترنت)
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أعلنت إسبانيا أنها لن تشارك في التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن، ولكنها لن تعارض مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في إطار مهمة محددة.

وبعد عدة أيام من التأخير، أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع نُشر مساء السبت، أنها تعارض توسيع مهمة عملية «أتالانت» الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ العام 2008، بحسب «فرانس برس».

وأشارت الوزارة إلى أن استئناف أعمال القرصنة أخيرًا في المنطقة «يتطلب أقصى قدر من الاستثمار» في هذه المهمة. كما شددت على أن «طبيعة وأهداف مهمة أتالانت لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر».

مهمة جديدة مخصصة لحماية حركة الملاحة البحرية 
ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أنه «لا غنى عن» إنشاء مهمة جديدة ومحددة مخصصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر. وأكدت الوزارة أن هذه البعثة الخاصة بجب أن يكون لها «نطاق عملها، ووسائلها وأهدافها الخاصة التي تحددها الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن «إسبانيا لا تعارض بأي حال من الأحوال إنشاء هذه البعثة».

وأوضح الناطق باسم الوزارة الأحد، أن إسبانيا «لن تشارك» في العملية الحالية. ولم توضح الوزارة أسباب هذا الرفض، الذي أُعلن بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية الجمعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن وسانشيز.

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وأكد البيت الأبيض في بيان أن المحادثة ركزت بشكل خاص على «إدانة الهجمات الحالية التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، وهو موضوع لم تذكره الحكومة الإسبانية عندما تطرقت إلى هذه المكالمة الهاتفية.

 «نفاق كبير»
وأفادت الجرائد الإسبانية الأحد، بأن رفض مدريد المشاركة في هذه المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ربما يرجع إلى أسباب سياسية داخلية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن على سانشيز أن يتعامل داخل الائتلاف الحكومي مع تحالف «سومر» (تجمع) اليساري المتطرف، المعادي للسياسة الخارجية الأميركية.

وفي مقابلة إذاعية الخميس، اعتبرت زعيمة هذا الحزب يولاندا دياز، وهي أيضًا نائبة رئيس الحكومة، سرعة الدول الغربية في التحرك لحماية التجارة البحرية الدولية «نفاقًا كبيرًا»، مضيفة أن الأمر يتناقض مع عجزها عن حماية السكان المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي.

«حارس الازدهار» 
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن الإثنين في واشنطن إنشاء هذا التحالف العسكري في البحر الأحمر باسم «حارس الازدهار» وبقيادة الولايات المتحدة.

وأشار أوستن إلى أن عشر دول ستشارك في هذا التحالف، من بينها إسبانيا. غير أن موقع «إل كوفيدنسيال» وجريدة «إل بايس»، أشارا إلى أن هذا الإعلان أثار استياء الحكومة الإسبانية التي لم تجر استشارتها مسبقًا. وفي السياق، حذرت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا من أن مدريد لن تشارك «أبدًا في عملية (بطريقة) أحادية الجانب»، وستمارس «أقصى درجات الحذر».

توتر إضافي في العلاقات بين مدريد وواشنطن 
ويشكل إنشاء هذا التحالف مصدر توتر إضافي في العلاقات بين مدريد وواشنطن التي اهتزت أخيرًا بسبب قضية تجسّس. وقامت إسبانيا بطرد جاسوسين أميركيين كانا قد اخترقا أجهزة الاستخبارات الإسبانية من خلال تجنيد اثنين من عملاء مركز الاستخبارات الوطني «CNI».

مع ذلك، أكدت وزارة الدفاع في بيانها أن «إسبانيا كانت وستبقى دائمًا حليفًا جادًا وموثوقً» للمهمات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، «كما يثبت ثلاثة آلاف رجل وامرأة من القوات المسلحة الإسبانية» يشاركون في بعثات سلام حاليا.

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