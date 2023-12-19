«الحوثيون» يهددون بتعطيل الملاحة الدولية في باب المندب

القاهرة - بوابة الوسط

قال المتمردون الحوثيون إنهم «لن يوقفوا» عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر «دعمًا لغزة» على الرغم من إدانة الأميركيين لها واعتبارها تهديدًا «غير مقبول» لحرية التجارة في الممر الملاحي الدولي.

وهددت الهجمات التي يشنها المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران بمسيَّرات وصواريخ منذ أواخر نوفمبر الماضي، بتعطيل الملاحة الدولية مع توقف شركات الشحن الكبرى عن عبور مضيق باب المندب وتحويل سفنها وناقلاتها إلى رأس الرجاء الصالح، بحسب «فرانس برس».

هجمات غير مسبوقة

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور المنطقة «أدان هجمات الحوثيين على الشحن البحري الدولي والتجارة العالمية ووصفها بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة، مشيرًا إلى أن الهجمات تهدد التدفق الحر للتجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر».

وتحدث أوستن خلال اجتماع وزاري افتراضي مع وزراء وممثلين من 43 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، «لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر».

وحث أوستن «المشاركين على الانضمام إلى المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من المبادرات الدولية ... لاستعادة الأمن في البحر الأحمر لردع أي عدوان حوثي في المستقبل».

وهدد المتمرّدون الحوثيون، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة «أي دولة» تتحرك ضدهم. وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى في تصريح إلى قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية، «أي دولة تتحرك ضدنا سيجري استهداف سفنها في البحر الأحمر».

ويضم التحالف الدولي الذي أعلنه الوزير الأميركي الإثنين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج والسيشيل وإسبانيا. وهو ما أجج غضب الحوثيين الذين توعدوا بمواصلة الهجمات.

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وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة «إكس»، «حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات».

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم «أنصار الله» الحوثيين ورئيس فريق التفاوض محمد عبدالسلام إن «عمليات اليمن البحرية بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضًا للقوة ولا تحديًا لأحد، ومن يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله».

وأضاف في تصريح نشر على منصة «إكس» إن «التحالف المشكل أميركيًّا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي داع ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعمًا لغزة، وكما سمحت أميركا لنفسها أن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف ودون تحالف، فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني، وقد أخذ اليمن على عاتقه أن يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ومظلومية غزة الكبيرة».

أكثر من 100 هجوم

وخلال اجتماع الثلاثاء أطلع الوزير الأميركي «المشاركين على أن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم بمسيرات وبصواريخ بالستية استهدفت 10 سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة».

وشدد على أن الحوثيين «احتجزوا السفينة التجارية غالاكسي ليدر وطاقمها الدولي المكون من 25 فردًا كرهائن في 19 نوفمبر وما زال الطاقم محتجزًا ظلمًا في اليمن».



«الحوثيون» يهددون بتعطيل الملاحة الدولية في باب المندب