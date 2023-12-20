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اشتباكات جديدة بين الجيش وجماعات مسلحة في بورما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 04:41 مساء
اشتباكات جديدة بين الجيش وجماعات مسلحة في بورما
أشخاص فارون من بلدتهم إثر تجدد الاشتباكات بين الجيش البورمي ومجموعة "جيش أراكان" في ولاية راخين الغربية في 19 توفمبر 2023 (أ ف ب)
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شنّ سلاحا الجو والبحر للجيش البورمي، أمس الثلاثاء، ضربات على جزيرة في ولاية راخين خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة من أقلية إتنية.

وذكرت هذه الجماعة ووسائل إعلام محلية أن مقاتلي«جيش أراكان» (نسبة للاسم السابق لراخين) أطلقوا هجمات في الأشهر الأخيرة ضد القوات الأمنية، وفتحوا بذلك جبهة جديدة في غرب البلاد تضاف إلى المواجهات الدائرة بين الجيش ومتمرّدين في الشمال والشرق، بحسب وكالة «فرانس برس».

انهيار وقف إطلاق النار
وتسبّب ذلك في انهيار وقف إطلاق النار الهشّ الذي كان سائدا منذ تولي العسكر الحكم إثر انقلاب في العام 2021.
وقصفت سفينة حربية، أمس الثلاثاء، مدينة رامري في الجزيرة التي تحمل الاسم عينه في غرب البلد، بحسب ما أفاد تحالف لثلاث مجموعات إتنية، من بينها «أيه أيه» عبر قناته على «تلغرام».

وقد شن الجيش، الإثنين، ضربات من الجو، وأخرى من سفن حربية خلال اشتباكات في المنطقة، على ما كشف التحالف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدنيين لقوا مصرعهم، وأصيب آخرين بقصف طال مدينة رامري. وأعلن «جيش أراكان» أنه استولى على «معدّات عسكرية» إثر اشتباكات الإثنين الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتضمّ جزيرة رامري مشروع مرفأ في المياه العميقة ومنطقة صناعية تدعمه بكين بـ1.3 مليار دولار، ومن شأنه أن يمثّل متى أنجز منفذا لها إلى المحيط الهندي.

ويشكّل مرفأ «كياوكبيو» على بُعد نحو 50 كيلومترا من مدينة رامري محور مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وبورما، وهو عنصر أساسي من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. وقد حظرت السلطات أنشطة الملاحة في المياه المحيطة بـ«كياوكبيو» حتى فبراير المقبل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.

 نزوح 110 آلاف شخص
وكشفت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 110 آلاف شخص نزحوا إثر الاشتباكات التي دارت في الفترة الأخيرة في ولايتي راخين وتشين المجاورتين، حيث قال «جيش أراكان» إأنه استولى على ثلاث قواعد عسكرية.

وينفّذ «جيش أراكان» عملياته منذ سنوات، مطالبا بحكم ذاتي لإتنية راخين في الولاية التي تعيش بالقرب من الحدود مع بنغلاديش. وفي العام 2019، أدت الاشتباكات إلى نزوح 200 ألف شخص في هذه الولاية التي يناهز عدد سكانها مليون نسمة.
 

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