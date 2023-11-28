الدفعة الخامسة.. الصليب الأحمر يتسلم أسرى أفرجت عنهم حماس في قطاع غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت «فرانس برس» أن أسرى أفرجت عنهم حركة «حماس» توجهوا مساء الإثنين من رفح في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويوميا منذ الجمعة، تفرج حماس عن عشرة من النساء والأطفال لديها، مقابل إفراج الدولة العبرية عن ثلاثين سجينًا فلسطينيًا، بحسب «فرانس برس».

وذكرت قناة «الجزيرة» أن مجموعة من القسام وسرايا القدس قامت بتسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر رفح، مضيفة أن القافلة قد غادرت المعبر عد تسلمها المحتجزين.

15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والذين سيجري الإفراج عنهم مساء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

وضمت القائمة 15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا، أي ما مجموعه 30 أسيرة وطفلًا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة. ودخلت الهدنة الموقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، بعد تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها.

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وأعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وتحافظ الهدنة في غزة على تماسكها بعد نحو 46 يومًا من العدوان الغاشم على القطاع، بينما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليل الإثنين-الثلاثاء، أنها أطلقت 33 سجينًا فلسطينيًا بعيد إفراج حركة حماس عن 11 من الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة رهائن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنقضي.

تمديد الهدنة ليومين

واتفق الاحتلال الإسرائيلي وحماس على هدنة لأربعة أيام، بدأت الجمعة، وأفرجت خلالها الحركة يوميًا عن نحو عشرة رهائن إسرائيليين من النساء والأطفال مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أضعاف هذا العدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجونها من نساء وأطفال وشبّان دون 19 عامًا.

وأكدت «حماس» الإثنين تمديد الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح الخميس (الخامسة ت غ)، وذلك بعد إعلانها «العمل على قائمة جديدة للمحتجزين» تمهيدًا للإفراج عنهم. وقالت الحركة في بيان إنه «جرى الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية الموقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة».