الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة في إطار الوساطة المستمرة.

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري عبر منصة «إكس»: «تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة».

وفي السياق نفسه أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في مصر وقطر على تمديد الهدنة الموقتة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

50 أسير وأسيرة

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الإثنين، أنها قدمت «خيارا» لحركة «حماس» في قطاع غزة لتمديد الهدنة في القطاع التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء، بحسب ناطق حكومي إسرائيلي. وقال الناطق باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي للصحفيين «نرغب في استقبال 50 أسير وأسيرة لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع»، بحسب «فرانس برس».

ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة

وقالت حركة حماس في بيان ليل الأحد الإثنين، إنها تسعى إلى «تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة»، بهدف «زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين»، كما ورد في اتفاق الهدنة، بحسب وكالة «فرانس برس». وقال مصدر قريب من حماس للوكالة الفرنسية، الأحد، إن الحركة «أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام».

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وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

تمديد الهدنة شرط إفراج عن عشرة أسرى إضافيين

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشرة أسرى إضافيين كل يوم، مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين.

من جانبه عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في تمديد الهدنة، وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك ترتيبات «للإفراج عن عشرة رهائن آخرين كل يوم، وهذه نعمة. لكني أخبرت الرئيس أيضا أننا سنعود بعد الاتفاق إلى هدفنا: القضاء على حماس والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد ما كان عليه» في السابق، وفق قوله.