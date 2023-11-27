حلف شمال الأطلسي يدعو إلى تمديد الهدنة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين إلى تمديد الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس، والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة التي دخلت الإثنين يومها الرابع والأخير، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين «أدعو إلى تمديد الهدنة، هذا سيسمح بـ(إدخال) المزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة وبالإفراج عن المزيد من الرهائن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الاثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا، وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال.