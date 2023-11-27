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قطر: الإسرائيليون المفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة هم أيضًا من حملة الجنسيات الأجنبية (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 10:50 مساء
قطر: الإسرائيليون المفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة هم أيضًا من حملة الجنسيات الأجنبية (شاهد)
لقطة من فيديو للأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم ضمن الدفعة الرابعة. (الإنترنت)
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أعلنت قطر الإثنين أن الإسرائيليين الـ11 الذين أفرجت عنهم حماس مقابل إطلاق 33 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية هم أيضا من حملة الجنسيات الفرنسية والألمانية والأرجنتينية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية على منصة «إكس»: «في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من الأسرى الإسرائيليين من غزة».

30 قاصرا فلسطينيا و3 نساء
وتابع البيان «يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، و2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر».

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن 11 إسرائيليا هم في طريقهم مساء الإثنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندا إلى معلومات للجنة الدولية للصليب الأحمر. وهذه رابع مجموعة من الرهائن يتم الإفراج عنها منذ الجمعة، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، لكنه مدد يومين إضافيين بحسب حماس وقطر.

أسماء 33 أسيرًا وأسيرة
وفي سياق متصل قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في وقت سابق إن حركة حماس استلمت أسماء 33 أسيرًا وأسيرة سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن من بينهم 3 سيدات و30 شابًا أعمارهم أقل من 18 عاما.

وقال ضياء رشوان في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل إن «إسرائيل استملت أسماء 11 أسيرا سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى».

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وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه خلال اليومين الممتدين للهدنة سيتم وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات والوقود إلى القطاع.

وأكد أن «دور الوساطة المصرية والقطرية ضرورة كبرى بشأن الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة»، معربًا عن آماله في تمديد الهدنة، وقال: «نتطلع إلى تمديد الهدنة أياما أخرى إضافية، وأن تشمل فئات أخرى من المحتجزين، والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار».

الإفراج عن 117 أسيرا فلسطينيا
ودخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الإثنين، قبل تأكيد مد الهدنة ليومين إضافيين.

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشرة أسرى إضافيين كل يوم مقابل إطلاق مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين.

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