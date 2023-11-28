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هيئة الأسرى الفلسطينية تعلن أسماء الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.. «15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 06:43 مساء
هيئة الأسرى الفلسطينية تعلن أسماء الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.. «15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا»
عودة فتى فلسطيني أسير من سجون الاحتلال خلال صفقات التبادل وسط مظاهر الفرحة التى تعم المكان. (الإنترنت)
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أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والذين سيجري الإفراج عنهم مساء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

وضمت القائمة 15 أسيرة و15 طفلًا قاصرًا، أي ما مجموعه 30 أسيرة وطفلًا، وذلك ضمن اتفاق الهدنة. ودخلت الهدنة الموقتة في قطاع غزة يومها الخامس، اليوم الثلاثاء، بعد تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها.

 إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى
وأعلنت حكومة الاحتلال موافقتها على إضافة 50 أسيرة فلسطينية إلى صفقة تبادل الأسرى، إذا أفرجت حركة حماس عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وتحافظ الهدنة في غزة على تماسكها بعد نحو 46 يومًا من العدوان الغاشم على القطاع، بينما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، ليل الإثنين-الثلاثاء، أنها أطلقت 33 سجينًا فلسطينيًا بعيد إفراج حركة حماس عن 11 من الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة رهائن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنقضي.

تمديد الهدنة ليومين
واتفق الاحتلال الإسرائيلي وحماس على هدنة لأربعة أيام، بدأت الجمعة، وأفرجت خلالها الحركة يوميًا عن نحو عشرة رهائن إسرائيليين من النساء والأطفال مقابل إطلاق الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أضعاف هذا العدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجونها من نساء وأطفال وشبّان دون 19 عامًا.

وأكدت «حماس» الإثنين تمديد الهدنة الإنسانية مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح الخميس (الخامسة ت غ)، وذلك بعد إعلانها «العمل على قائمة جديدة للمحتجزين» تمهيدًا للإفراج عنهم. وقالت الحركة في بيان إنه «جرى الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية الموقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة». 

تمديد الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس
كما أعلن الوسيط القطري تمديد الهدنة الإنسانية بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس ليومين إضافيين، علما بأن مفاعيل الهدنة السابقة التي استمرت أربعة أيام تنتهي اليوم.

-  الخارجية القطرية: التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة
-  حلف شمال الأطلسي يدعو إلى تمديد الهدنة في غزة
- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة «دائمة» في قطاع غزة

وقال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة «إكس»، «تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة جرى التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة».

ومنذ الجمعة، أطلِق 117 أسيرًا فلسطينيًا وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال. ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشرة أسرى إضافيين كل يوم، مقابل إطلاق مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين.

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