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كريستوفر لاكسن يتولى مهامه رئيسا لوزراء نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 12:31 مساء
كريستوفر لاكسن يتولى مهامه رئيسا لوزراء نيوزيلندا
رئيس الورزاء النيوزيلندي كريستوفر لاكسن متحدثا إلى صحفيين خلال مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة في ويلينغتون 27 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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أدى المدير العام السابق لشركة «إير نيوزيلند» للطيران كريستوفر لاكسن، البالغ 53 عاما، اليمين الدستورية كرئيس لوزراء نيوزيلندا خلال مراسم أقيمت في العاصمة ويلينغتون

وتولى لاكسن الذى تعهد بالسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة، مهامه بعد ستة أسابيع على فوز الحزب الوطني المحافظ بالانتخابات الوطنية، بعد ست سنوات متواصلة من احتفاظ الحزب العمالي بالمنصب، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال لاكسن لاكسن للصحفيين إن مهمته الأولى هي انعاش الاقتصاد، «علينا خفض غلاء المعيشة والسيطرة على التضخم لنتمكن من خفض معدلات الفائدة واسعار المواد الغذائية».

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وواجهت الحكومة العمالية السابقة صعوبة في لجم غلاء المعيشة وهي مشكلة عالمية تعزى جزئيا إلى مشاكل إمدادات المواد الأولية بسبب جائحة كوفيد-19 ومن ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحل رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم الحزب العمالي كريس هبكينز مكان جاسيندا أردرن في يناير الماضي بعدما تخلت عن منصبها مشددة على أنها «لم تعد تملك الطاقة الضرورية».

وانتقد لاكسن رئيسة الوزراء التي حكمت البلاد من 2017 إلى يناير 2023، معتبرا أن نيوزيلندا تسير في الاتجاه الخطأ وأن خبرته في مجال الأعمال ضرورية لتصحيح مسار الاقتصاد المتعثر.

تقسيم منصب نائب رئيس الوزراء لولايتين
وأصبح لاكسن بذلك رئيس الوزراء الثاني والأربعين في تاريخ نيوزيلندا بعدما شكل حكومة ائتلافية إثر مفاوضات طويلة انتهت الجمعة بعد ستة أسابيع على الاقتراع.

وشكل الحزب الوطني الذي يتزعمه لاكسن ائتلافا ثلاثيا مع الحزب «إيه سي تي» المحافظ وحزب «نيوزيلند فيرست» الشعبوي.

وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، سيكون منصب نائب رئيس الوزراء مقسم إلى ولايتين من 18 شهرا.

فأقسم زعيم «نيوزيلند فيرست» ويسنتون بيترز البالغ 78 عاما اليمين إلى جانب لاكسن كنائب لرئيس الحكومة لكنه سيتخلى عن هذا المنصب نهاية مايو 2025 ليحل مكانه ديفيد سيمور زعيم حزب «إيه سي تي» لبقية الولاية.

وخلال الأيام المئة الأولى في السلطة وعد الحزب الوطني بمكافحة الجريمة ومنع الهواتف النقالة في المدارس والتخلي عن زيادة الرسوم المقررة على المحروقات.

ويملك لاكسن وهو أب لطفلين ثروة كبيرة ولا يتناول الكحول ويعشق موسيقى الكانتري وقد تولى رئاسة شركة الطيران الوطنية مدة سبع سنوات قبل أن يخوض غمار السياسة.

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