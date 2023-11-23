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سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 09:54 صباحا
سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الصناعي التجسسي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتابع إطلاق صاروخ يحمل القمر الصناعي (ا.ف.ب)
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أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغ يانغ.

وذكرت «اندبندنت عربية» أن النائب يو سانغ-بوم نقل عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية، إنه «بعد القمة» التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في سبتمبر «قدم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلقة بإطلاق القمرين الصناعيين الأول والثاني. روسيا حلّلت هذه البيانات وأبلغت الشمال» بما خلصت إليه تحليلاتها.

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