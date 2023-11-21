الرئيس الصيني يدعو إلى «مؤتمر دولي للسلام» لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى عقد «مؤتمر دولي للسلام» بشأن العدوان على غزة، وذلك خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس.

وقال شي عبر مترجم «لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين»، داعيًا إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي»، بحسب «فرانس برس».

وأجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الإثنين، محادثات مع وفد مشترك من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في بكين، وقال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية لبذل جهود حثيثة لإنهاء العدوان على غزة في وقت مبكر، وتخفيف الأزمة الإنسانية، والدفع نحو تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

تنسيق أوثق مع الصين للحيلولة دون اتساع الأزمة

وفي الوقت نفسه، دعا ممثلو الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة في أسرع وقت ممكن للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري لأهالي غزة.

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وقالوا أيضًا إن الدول العربية والإسلامية تتطلع إلى تنسيق أوثق مع الصين للحيلولة دون اتساع الأزمة، واستئناف محادثات السلام، وتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وتجنب السقوط مرة أخرى في الحلقة المفرغة المتمثلة في الرد على العنف بالعنف.

وأضافوا أنهم يتطلعون إلى أن تلعب الصين دورًا أكبر في إنهاء الصراع «الفلسطيني-الإسرائيلي» وتسوية القضية «الفلسطينية-الإسرائيلية» وتحقيق الإنصاف والعدالة. كما اقترح وانغ أنه من الضروري التنفيذ الكامل للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف إطلاق النار على الفور، ودعا أيضًا إلى الالتزام الجاد بالقانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي.