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الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 08:06 صباحا
الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة
اجتماع وزير الخارجية الصيني مع وفد وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الإثنين، أن الوضع في غزة يؤثر على كل دول العالم، داعيا إلى تدخل دولي عاجل لإيقاف المأساة الإنسانية في القطاع.

وقال وانغ، في كلمة افتتاحية أمام وفد دبلوماسي عربي وإسلامي في بكين، «ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة»، مضيفا «يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة»، حسب وكالة «فرانس برس».

العمل لاستعادة السلام
وضم الوفد وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، وأكد لهم وانغ عزم الصين على «استعادة السلام» في الشرق الأوسط.

وأضاف: «فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت».

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