محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بالسماح بالعودة «الآمنة» لسكان ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، أذربيجان بالسماح بالعودة «الآمنة» لسكان إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، الذي سيطرت عليه باكو إثر عملية خاطفة في سبتمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

وقضت المحكمة التابعة للأمم المتحدة بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب في العودة إلى ناغورني قره باغ بالقيام بذلك بشكل «آمن وسريع، ومن دون عراقيل».

ورفعت أرمينيا القضية ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية على أمل أن يرغم قضاتها باكو على التوقف عن دفع الأرمن للنزوح من المنطقة، وتسهيل عودة أي شخص يرغب في ذلك.

وأدت عملية أذربيجان، التي استغرقت يوما واحدا فقط، ومنحتها هيمنة كاملة على المنطقة الجبلية الانفصالية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، إلى موجة هجرة واسعة للأرمن.