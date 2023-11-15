تقرير سري للوكالة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يكفي لصنع ثلاث قنابل ذرية

القاهرة - بوابة الوسط

أورد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران زادت بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب، مواصلة تصعيدها النووي على الرغم من نفيها السعي إلى امتلاك قنبلة ذرية.

وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس، أي أكثر بـ22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها، بحسب وكالة «فرانس برس».

صنع ثلاث قنابل ذرية

وأظهر تقريران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يعلنهما بعد اليوم، أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% لصنع ثلاث قنابل ذرية، حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بينما ما زالت طهران تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية. ووفقا لتعريف الوكالة، فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية.

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وقال أحد التقريرين المقدمين إلى الدول الأعضاء إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زاد 6.7 كيلوجرام إلى 128.3 كيلوجرام منذ التقرير الأخير في الرابع من سبتمبر، وفق وكالة «رويترز».

هذا يزيد على ثلاثة أمثال الكمية، البالغة 42 كيلوجراما، التي تعتبر حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافية نظريا لصنع قنبلة نووية إذا جرى تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.