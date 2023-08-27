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إيران: تخصيب اليورانيوم مستمر وفق التشريع المحلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 03:36 مساء
إيران: تخصيب اليورانيوم مستمر وفق التشريع المحلي
موقع لتخصيب اليورانيوم. (الإنترنت)
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأحد إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار عمل وضعه البرلمان، وذلك ردًا على أسئلة حول تقارير عن إبطاء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60%.

وقال إسلامي «التخصيب النووي لدينا مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيچي»، في إشارة إلى تشريع ذي صلة، بحسب «رويترز».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» أن إيران أبطأت إلى حد كبير تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وقلصت بعض مخزونها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقًا حول أنشطة إيران النووية.

تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم 
وأقر البرلمان الإيراني في العام 2020 قانونًا يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في اتفاق طهران النووي المبرم في 2015 إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.

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وبعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاق في العام 2018 وأعادت فرض العقوبات، بدأت طهران في انتهاك القيود التي وضعها الاتفاق على الأنشطة النووية.

ومع أن الاتفاق يلزم إيران بعدم تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تتجاوز 3.67 بالمئة، بدأت التخصيب إلى نسبة نقاء 60% في العام 2021، وهي خطوة تجعل المادة الانشطارية قريبة من المستويات المناسبة لتطوير قنبلة نووية، ونفت طهران مرارًا سعيها لامتلاك قنبلة نووية.

 

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