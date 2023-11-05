زيلينسكي: «غير مستعد» لإجراء محادثات مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه «غير مستعد» لإجراء محادثات مع روسيا قبل أن تسحب قواتها من بلاده، نافيًا أن يكون مسؤولون غربيون بحثوا معه مسألة مفاوضات.

وقال زيلينسكي خلال برنامج لشبكة «ان بي سي» إن «(الولايات المتحدة) تعلم أنني لست مستعدًا للتحدث مع الإرهابيين، لأن كلمتهم لا قيمة لها»، مضيفًا «عليهم أن يخرجوا من أراضينا، فقط بعد ذلك، يمكن أن ينتقل العالم إلى الدبلوماسية»، وفق «فرانس برس».

ونفى زيلينسكي السبت أن تكون الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا قد وصلت إلى «طريق مسدود»، رافضًا تقارير تفيد بأن قادة غربيين يحشدون من أجل الانخراط في محادثات سلام.

النزاع يصل إلى طريق مسدود

ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على ألف كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في نوفمبر 2022. وهذا الأسبوع حذّر رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني من أن النزاع وصل إلى طريق مسدود.

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والسبت قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «لقد مر وقت اليوم والناس متعبون ... لكننا لسنا في طريق مسدود».

ونفى زيلينسكي السبت تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأن مسؤولين أميركيين وأوروبيين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات. وقال زيلينسكي «لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا وتقديم تنازل لها».

الحرب حاليًا في شهرها العشرين، وأوكرانيا تسعى لتحقيق مكاسب ميدانية في هجومها المضاد، في حين يلتقي زيلينسكي بشكل دوري القادة الغربيين في محاولة لدرء التعب من الصراع.

الحرب في غزة صرفت الانتباه عن أوكرانيا

وقال زيلينسكي إن الحرب في غزة صرفت الانتباه عن أوكرانيا، وقال إن هذا هو «هدف روسيا». وأضاف «من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط، هذا النزاع، يصرف الانتباه. ... لقد تعرضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا ... أنا واثق تمامًا من أننا سنواجه هذا التحدي».

ويؤكد داعمو أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنهم مستعدون لمواصلة دعم كييف عسكريًا وماليًا طالما استغرق الأمر لهزيمة روسيا.

حرب وجودية

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى كييف للتباحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتقدّم الذي جرى إحرازه على هذا الصعيد.

وحصلت كييف على وضعية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر على بدء الغزو الروسي العام الماضي، لكن محلّلين حذروا من أن الطريق أمامها طويل وصعب وصولًا إلى نيل العضوية.

وقالت فون دير لايين «لقد حققتم إنجازات عدة»، موضحة «لقد أصلحتم نظامكم القضائي. وكبحتم سطوة المتمولين النافذين وتصديتم لتبييض الأموال وما إلى ذلك من أمور كثيرة». وتابعت «يجب ألا ننسى أبدا أنكم تخوضون حربًا وجودية وفي الوقت نفسه تجرون بالعمق إصلاحات في بلادكم».