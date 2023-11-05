بلينكن يحذر من «التهجير القسري» لأهالي غزة وعنف «المتطرفين» ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، من «التهجير القسري» للفلسطينيين في قطاع غزة، إثر لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد ناطق باسم الخارجية الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن الجانبين ناقشا أيضا «ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، في إشارة إلى عنف المستوطنين الذي تسبب بمقتل العديد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم على وجه التحديد.

وزيارة بلينكن غير المعلنة إلى رام الله هي الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.