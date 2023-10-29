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مجموعة السبع قلقة بشأن القيود التجارية المفروضة من روسيا والصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 أكتوبر 2023, 02:51 مساء
مجموعة السبع قلقة بشأن القيود التجارية المفروضة من روسيا والصين
خلال قمة وزراء التجارة في قمة السبع بأوساكا، 29 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
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جدّدت مجموعة السبع، الأحد، تمسكها بتجارة دولية حرة وعادلة، متهمة روسيا والصين بعرقلة التجارة العالمية، ومعبرة عن قلقها بشأن عواقب الحرب في الشرق الأوسط.

وشدد وزراء التجارة في مجموعة السبع، الذين اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي في أوساكا بغرب اليابان، على «الحاجة الأساسية لمنافسة عادلة في العلاقات التجارية الدولية»، وعلى أهمية «نظام تجاري حر وعادل مبني على سيادة القانون»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: فرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وتغيرت المجموعة إلى مجموعة الثماني، لانضمام روسيا لها حتى العام 2014.

وعبر الوزراء بشكل خاص عن «أسفهم وإدانتهم تدمير روسيا البنى التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية»، بعد رفض موسكو في يوليو تجديد اتفاقية تسمح لكييف بتصدير حبوبها التى تعدّ بالغة الأهمية للأمن الغذائي، وقصفت البنى التحتية للحبوب والموانى في أوكرانيا.

ودعا وزراء مجموعة السبع، السبت، إلى «الإلغاء الفوري لجميع الإجراءات التي تقيّد التجارة من دون أي داعٍ»، خصوصاً واردات المنتجات الغذائية اليابانية، في إشارة إلى الصين وروسيا من دون تسميتهما.

ربط قيود الاستيراد بالبيانات العلمية
وقد علّقت الصين وروسيا أخيراً وارداتهما من منتجات المأكولات البحرية اليابانية بسبب تصريف طوكيو في البحر مياه محطة فوكوشيما النووية لتوليد الكهرباء، التي دمّرها إعصار وتسونامي في العام 2011.

وأكدت دول مجموعة السبع أنه «من المهم أن تستند القيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية إلى بيانات علمية، وأن تكون مطابقة للقواعد الدولية»، بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عملية تصريف مياه فوكوشيما هذه مطابقة لمعايير وقواعد المؤسسة.

وعلى الرغم من أن الإعلان الختامي لم يتطرق إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك أيضا «مخاوف من تزايد حالة عدم اليقين بسبب الوضع المستجد في إسرائيل وفلسطين».

وركزت المحادثات خلال القمة، التي استمرت يومين، على «الإكراه الاقتصادي» والممارسات المناهضة للمنافسة التي تستخدم من خلالها بعض الدول عقوبات اقتصادية في الضغط على دول أخرى، في إشارة مبطنة جديدة إلى الصين.

وقال وزير التجارة الفرنسي أوليفييه بيشت: «التحدّي الذي تواجهه مجموعة السبع يتمثل في إظهار التجارة كجزء من الحل، وليس من المشكلة»، مضيفا: «هذه هي قناعة فرنسا العميقة.. سقفنا هو السيادة».

إنشاء سلاسل توريد مرنة
وشددت مجموعة السبع، التي تأمل خفض اعتمادها على الواردات، خصوصاً من الصين وروسيا، على «ضرورة مواصلة الجهود، لإنشاء سلاسل توريد مرنة وموثوقة للسلع الأساسية مثل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والبطاريات». وركّزت المناقشات خلال نهاية الأسبوع على الأمن الغذائي والتغيّر المناخي وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقد عُقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش القمة، التي دُعيت إليها دول أخرى مثل أستراليا والهند وتشيلي وكينيا وإندونيسيا، إلى جانب منظمات دولية وممثلين للقطاع الخاص.

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وأُعلن، السبت، اتفاق حول التداول الحر للبيانات بين الاتحاد الأوروبي واليابان، بينما يسعى ممثلون تجاريون عن الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التجارة الحرة الذي بدأوا العمل عليه منذ أكثر من خمس سنوات.

ويفترض أن يجرى وزير التجارة الأسترالي دون فاريل محادثات على هامش الاجتماع، الإثنين على الأرجح، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس حول اتفاق التجارة الحرة الذي طال انتظاره.

وقال فاريل لقناة «سكاي نيوز أستراليا» الأحد: «في الوقت الحالي، العرض الموضوع على الطاولة ليس جيدا بدرجة كافية»، مضيفا: «أسعى للحصول على عرض أفضل».

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