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مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 02:56 مساء
مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا
أعلام دول «مجموعة السبع». (أرشيفية: الإنترنت)
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تعهدت دول مجموعة السبع، الأربعاء، بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا، لمساعدتها على محاربة الهجوم الروسي الحالي، وثني موسكو عن شن أي هجوم مستقبلي ضد جارتها.

وذكرت مجموعة السبع، التي تضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه: «سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محددة وثنائية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن، وردع العدوان الروسي في المستقبل».

شولتس: مجموعة السبع ستصدر إعلانا بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا
أمس الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعلانا مشتركا ستصدره الدول الأعضاء في مجموعة السبع حول «ضمانات أمنية» لأوكرانيا، وذلك في اليوم الأول لقمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس.

ونقلت «فرانس برس» عن المستشار الألماني قوله: «بالنسبة إلينا، من المهم منذ البداية أن تكون هناك التزامات أمنية لأوكرانيا. يمكن أن تكون فاعلة ما للتوصل إلى السلام. ستُصدر دول مجموعة السبع إعلانا مشتركا، للتعبير عن هذا الأمر».

مسؤولة أميركية: خطة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا ترسل إشارة مهمة لروسيا
إلى ذلك، أعلنت مسؤولة أميركية كبيرة، الأربعاء، أن خطة تأمين مساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من دول مجموعة السبع تُظهر لروسيا أن «الوقت ليس في مصلحتها».

وقالت مستشارة البيت الأبيض للشؤون الأوروبية أماندا سلوت للصحفيين: «إنها تشير إلى التزام مشترك طويل الأمد، لبناء قوة تأمين دفاعي قوية لأوكرانيا»، موضحة: «هذا الإعلان المتعدد الأطراف سيرسل إشارة مهمة إلى روسيا بأن الوقت ليس لمصلحتها»، وفق ما نقلت عنها «فرانس برس».

الكرملين: الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا تقوض أمن روسيا
أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الضمانات الأمنية من القوى الغربية لأوكرانيا ستقوض أمن روسيا، و«ستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات وسنوات».

وقال بيسكوف: «عبر منحهم ضمانات أمنية لأوكرانيا، يقوضون أمن الاتحاد الروسي»، وذلك بينما يتحضر قادة دول مجموعة السبع لإعلان ضمانات طويلة الأمد لأوكرانيا على هامش قمة «ناتو».

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