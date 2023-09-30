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انتخابات سلوفاكية تحدد مسار السياسة الخارجية ومصير دعم أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 06:47 مساء
انتخابات سلوفاكية تحدد مسار السياسة الخارجية ومصير دعم أوكرانيا
سلوفاكية تدلي بصوتها في مركز اقتراع في براتيسلافا. (أ ف ب)
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يدلي الناخبون في سلوفاكيا، السبت، بأصواتهم في عملية اقتراع تنافسية ستحدد نتيجتها بشكل كبير مسار السياسة الخارجية ودعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها.

ومن  المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عند العاشرة مساء (الثامنة مساء ت غ).  ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد إقفال المراكز، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد، بحسب «فرانس برس».

ويتنافس في الانتخابات بشكل رئيسي حزب «سمير-أس دي» اليساري بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي السابق روبرت فيكو، وحزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي بزعامة نائب رئيس البرلمان الأوروبي ميشال سيميتشكا. ويحظى كل منهما بتأييد نحو 20 بالمئة من ناخبي البلاد المقدر عدد سكانها بـ5.4 مليون نسمة.

«مغامرات الهجرة والحرب»
قالت دانييلا فونغرايوفا التي أدلت بصوتها في براتيسلافا، إنها تريد التغيير لأن «الثقافة السياسية والسلوكيات تراجعت إلى مستوى متدن جدًا». وأضافت «وأعتقد أيضًا أن أطفالنا يستحقون مستقبلًا كريمًا».

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أدلى فيكو بصوته في قرية شمال شرق براتيسلافا برفقة والدته. وقال في شريط مصوّر إنه يرغب في أن تخلو سلوفاكيا «من الهواة والمخطئين المفتقدين للخبرة الذين يدخلوننا في مغامرات مثل الهجرة والحرب».

من جهته، أدلى سيميتشكا بصوته في إحدى مدارس العاصمة، متوقعًا أن تكون النتائج متقاربة. ودعا الناخبين الى الإدلاء بأصواتهم لأن «كل صوت سيكون له تأثير»، وآملا في أن «تستمر الحكومة المقبلة في دعم أوكرانيا».

 تشكيل الحكومة الجديدة
ويرجح أن يحتاج الفائز في الانتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى صغيرة لتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبًا. وسيتولى الفائز تشكيل الحكومة الجديدة لتحلّ بدلًا من ائتلاف يمين الوسط الذي أمسك بالسلطة منذ العام 2020 عبر ثلاث حكومات مختلفة.

وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيكو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجتمع الميم. كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

في المقابل، قدّم سيميتشكا طروحات انتخابية مناقضة، متعهدًا تخليص سلوفاكيا من «الماضي»، في إشارة إلى الفترة التي شغل فيها فيكو رئاسة الوزراء (بين العامين 2006 و2010، ولاحقًا بين 2012 و2018). ودعا مواطني بلاده إلى «الاقتراع للمستقبل».

وقال المحلل السياسي غريغوري ميسينزيكوف إن «هذه الانتخابات ستكون فاصلة لناحية التوجه المستقبلي لبلادنا في مجال السياسة الخارجية، الدفاع والأمن، لكن أيضًا (...) لأجل مستقبل الديمقراطية».

فرصة واسعة من الخيارات لتشكيل ائتلاف حكومي
وكانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا أكدت أنها ستكلف الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة المقبلة. وسيكون أمام الفائز فرصة واسعة من الخيارات لتشكيل ائتلاف حكومي؛ إذ يتوقع أن تفضي الانتخابات إلى دخول 11 حزبًا سياسيًا إلى البرلمان.

ويتوقع أن يتقرب فيكو من حزب «هلاس-أس دي» بزعامة بيتر بيليغريني الذي خلفه في رئاسة الحكومة عام 2018، وهو نائب سابق لرئيس حزب «سمير-أس دي». وتأسس «هلاس» في 2020 نتيجة انشقاق في صفوف «سمير» بعد عامين من ترك فيكو منصب رئيس الحكومة إثر اغتيال الصحفي الاستقصائي يان كوسياك وخطيبته. 

المافيا الإيطالية وحكومة فيكو
وسلّط كوسياك الضوء على صلات بين المافيا الإيطالية وحكومة فيكو في آخر مقال له تمّ نشره بعد وفاته. ويحتمل أن يلجأ فيكو الى شركاء آخرين في الائتلاف الحكومي، مثل حزب الجمهورية اليميني المتطرف، والحزب الوطني السلوفاكي الذي سبق له أن شاركه في الحكم مرتين. ويعد هؤلاء الشركاء المحتملون من المعارضين أيضًا لمساعدة أوكرانيا.

من جهته، يمكن لحزب سلوفاكيا التقدمية التقارب مع أحزاب ائتلاف يمين الوسط المنتهية ولايته، مثل سمي رودينا وحزب «حرية وتضامن» الليبرالي والحزب الوسطي من أجل الشعب.

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