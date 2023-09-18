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أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 11:44 صباحا
أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا
مزارع يجمع القمح قرب ميكولايف، 21 يوليو 2022. (أ ف ب)
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قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني تاراس كاتشكا، إن كييف تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب فرضها حظراً على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وأوضح كاتشكا في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، الإثنين، أن أوكرانيا ربما ترد أيضاً بفرض تدابير على بولندا، إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت «بوليتيكو» عنه قوله: «سنضطر إلى الرد بفرض إجراءات على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضراوات من بولندا».

قيود على واردات الحبوب الأوكرانية
والجمعة، أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر، فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

- بولندا والمجر وسلوفاكيا تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية

وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022، إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود، بحسب وكالة «رويترز».

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