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بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 12:35 صباحا
بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا
صورة للقاء جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الخميس 21 سبتمبر 2023 (موقع إكس)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه «لا بديل» عن إقرار الكونغرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، وذلك بعدما هدد مشرعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة.

وردًا على سؤال طرحه مراسل حول ما إذا سيصادق الكونغرس على حزمة المساعدات، قال بايدن لدى لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: «أعوّل على حكمة الكونغرس الأميركي. لا بديل لذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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