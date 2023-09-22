بايدن يحض الكونغرس على إقرار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه «لا بديل» عن إقرار الكونغرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، وذلك بعدما هدد مشرعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة.

وردًا على سؤال طرحه مراسل حول ما إذا سيصادق الكونغرس على حزمة المساعدات، قال بايدن لدى لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: «أعوّل على حكمة الكونغرس الأميركي. لا بديل لذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأعلن بايدن أن أولى دبابات «أبرامز إم 1» الأميركية ستصل أوكرانيا في «الأسبوع المقبل» لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.