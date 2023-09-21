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حميدتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 09:16 مساء
حميدتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية: الإنترنت)
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 قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق».

واعتبر حميدتي في كلمته أن قيادة القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي.

وتنعقد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك منذ الأول من أمس، وتستمر لمدة أسبوع، ويتحدث فيها 145 من زعماء العالم لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية.

7500 قتيل و5 ملايين نازح منذ بدء النزاع
منذ بدء المواجهات بين الجناحين العسكريين في البلاد (الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو «حميدتى»)، في 15 أبريل، حصد النزاع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة «أكليد» غير الحكومية، التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

«الدعم السريع» تواصل مهاجمة مقرات الجيش وسط الخرطوم
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية: الإنترنت)
بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة إلى ترك منازلهم، والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خاصة مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين «البرهان» و«دقلو» من دون أفق للحل.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية: الإنترنت)
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (أرشيفية: الإنترنت)
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