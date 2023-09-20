32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح حصيلة العملية الأذربيجانية في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أرمينيا اليوم الأربعاء أن 32 شخصًا قتلوا وأكثر من 200 جرحوا في أقل من 24 ساعة في العملية العسكرية التي تشنها أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقالت أمينة المظالم المكلفة حقوق الإنسان في أرمينيا أناهيت مناسيان على «فيسبوك»: «نتيجة القصف هناك حاليًا 32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح». وأضافت أن سبعة من القتلى مدنيون بينهم طفلان.

إجلاء 2000 مدني في قره باغ

وفي وقت سابق، قالت قوات حفظ السلام الروسية إنها أجلت أكثر من 2000 مدني، بينهم أكثر من 1000 طفل، من المناطق «الأشد خطورة» في ناغورني قره باغ، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى «وقف فوري للقتال» في إقليم ناغورني قره باغ حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية.

وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك إن «الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار للعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي».