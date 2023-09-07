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أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 08:24 صباحا
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
عامود دخان يتصاعد من مكان تعرض لقصف روسي في كييف. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبرت السفارة الروسية لدى واشنطن، مساء الأربعاء، أن تزويد الولايات المتحدة ذخيرة دبابات باليورانيوم المنضب لأوكرانيا «دليل واضح على عدم إنسانيتها».

وأعلن «بنتاغون» في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمترًا مخصّصة لدبابات «أبرامز» الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت السفارة الروسية في منشور على «تلغرام» إن القرار الأميركي «دليل واضح على عدم الإنسانية»، وأضافت: «واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني لكن أيضًا للقضاء على أجيال المستقبل»، وفق موقع «يورونيوز».

وتابعت أن «الولايات المتحدة تنقل عمدًا أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكّل سحابة مشعّة متحركة».

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اليورانيوم المنضب يسبب مشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية

وتساعد كثافة اليورانيوم (نحو 1.7 مرة كثافة الرصاص) في اختراق المدرّعات الثقيلة. لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، على الرغم من أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، حيث سرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً، لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي، وحشدت مساعدات من عشرات البلدان.

وقدمت الحكومة الأميركية حتى الآن أكثر من 43 مليار دولار، في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى، لأوكرانيا. وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس، في أغسطس، الموافقة على إنفاق إضافي بنحو 40 مليار دولار منها 24 مليار دولار لأوكرانيا، واحتياجات دولية أخرى.

وقد يواجه هذا الطلب معارضة في الكونغرس، حيث يريد بعض الجمهوريين خصوصا من تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب تقليص قيمة المساعدات التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.

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