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واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 02:19 مساء
واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان
صورة نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش لقنبلة عنقودية لم تنفجر. (حساب المنظمة على تويتر)
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قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي، في خطوة عارضتها منظمات معنية بحقوق الإنسان، لكنها ستقدم للهجوم الأوكراني المضاد عامل قوة إضافيا.

وكشف ثلاثة مسؤولين أميركيين، اشترطوا عدم نشر هوياتهم، أنه من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات الأسلحة، التي تشمل ذخائر عنقودية تطلقها مدافع هاوتزر عيار 155 مليمتراً، الجمعة، على أقرب تقدير، بحسب وكالة «رويترز»

وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذا الإجراء قيد الدراسة الجادة منذ أسبوع على الأقل، فيما قال البيت الأبيض إن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا قيد الدراسة، لكنه لم يصدر أي إعلان.

- واشنطن تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بأسلحة يصل مداها 150 كيلومترا

من المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» الأسبوع المقبل في ليتوانيا، من المفترض أن تهيمن عليها الحرب الأوكرانية.

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، كلا من روسيا وأوكرانيا إلى الكف عن استخدام الذخائر العنقودية، وحثت الولايات المتحدة على عدم توفيرها.

خطر يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع
وقالت المنظمة إن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت تلك الذخائر التي قتلت مدنيين أوكرانيين.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية، والتي تحظرها أكثر من 120 دولة، عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة، لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر، خطراً يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

ويحظر قانون صدر عام 2009، تصدير الولايات المتحدة للذخائر العنقودية التي تتجاوز معدلات فشل القنابل الصغيرة فيها 1%، وهو ما ينطبق تقريباً على كل مخزون الجيش الأميركي.

ولكن بوسع بايدن تجاوز الحظر كما فعل سلفه دونالد ترمب في يناير 2021، للسماح بتصدير تكنولوجيا الذخائر العنقودية إلى كوريا الجنوبية.

وتحث أوكرانيا أعضاء الكونجرس على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخائر عنقودية، تعرف باسم الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض.

حزمة بـ800 مليون دولار
وفي السياق، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن إدارة بايدن تبحث إرسال الذخائر المحسنة إلى أوكرانيا، ولكن فقط التي تقل معدلات الفشل فيها عن 2.35%.

ولفت المسؤولون إلى أنه بموجب حزمة المساعدات التي سيعلن عنها، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، ستتلقى أوكرانيا أيضاً ذخيرة لأنظمة «هيمارس» الصاروخية، ومركبات مثل مدرعات «برادلي» القتالية، وناقلات جنود مدرعة من طراز «سترايكر».

وستكون هذه الحزمة الثانية والأربعين التي توافق عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

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