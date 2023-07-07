البيت الأبيض يؤكد أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية هو «الصواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي «الصواب» الذي يجب القيام به.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن الخطوة «قرار صعب، وأرجأناه» لفترة من الزمن، مشددا على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو «الصواب»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

- واشنطن تعتزم تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان

وقال مسؤولون أميركيون، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي، في خطوة عارضتها منظمات معنية بحقوق الإنسان، لكنها ستقدم للهجوم الأوكراني المضاد عامل قوة إضافياً.

وكشف ثلاثة مسؤولين أميركيين، اشترطوا عدم نشر هوياتهم، أنه من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات الأسلحة، التي تشمل ذخائر عنقودية تطلقها مدافع هاوتزر عيار 155 مليمتراً، الجمعة، على أقرب تقدير، بحسب وكالة «رويترز».